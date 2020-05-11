Rusya'da rekor artış: 24 saatte 11 bin 656 yeni vaka

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 656 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 656 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344'e yükseldi.

Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede 11 bin 656 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 344'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 9'a ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA