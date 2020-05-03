Rusya'da rekor artış: 10 bin 633 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 134 bin 687 kişiye ulaştı.

Ülkede 10 bin 633 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 134 bin 687'ye yükseldi. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 1280'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak: DHA