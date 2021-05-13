Rusya'da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleriyle kılındı
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Rusya'da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleriyle kılındı

Rusya'da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleriyle kılındı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya'da Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kılındı.

Rusya'da Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kılındı.

Başkentteki Moskova Merkez Camisi'nde, salgın tedbirleri çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazı öncesinde yaptığı hutbe konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Rusya'daki Müslümanlara yönelik Ramazan Bayramı kutlama mesajını okudu.

Daha sonra din görevlilerinden oluşan cemaat, maskeleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayram namazını eda etti.

Ramazan Bayramı namazı ve hutbe çevrim içi olarak internet üzerinden canlı, daha sonra da devlet televizyonu Rossiya-1 kanalından banttan yayımlandı.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle Müslümanlara bayramı evlerinde karşılamaları tavsiye edildi.

Tataristan'da okul saldırısında hayatını kaybedenler için dua edildi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak camilerde kılınan bayram namazı sonrasında, önceki gün Kazan'da bir okulda silahlı saldırıda ölen 7'si çocuk 9 kişi için dualar okundu. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Galiyev Camisi'nde namazını cemaatle eda etti.

Rusya'nın diğer şehirlerinde Müslümanların yaşadığı yerlerdeki camilerde, bölgedeki salgın durumuna bağlı olarak farklı önlemler alındı. Pek çok camide alınan bu önlemler altında cemaat bayram namazını kıldı.

Belarus'ta Ramazan Bayramı namazı

Belarus'ta, Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını camilerde kıldı. Minsk Camisi'nde salgın önlemleri olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde namaz kılınması tavsiye edilse de cemaat camiyi doldurdu. Namaz sonrasında yapılan bayramlaşmanın ardından cemaate yemek dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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