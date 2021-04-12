Rusya'da ramazan ayında teravih namazları camilerde kılınabilecek
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Rusya'da ramazan ayında teravih namazları camilerde kılınabilecek

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da ramazan ayında teravih namazları camilerde kılınabilecek

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bu yıl ramazanda teravih namazlarının camilerde sosyal mesafe ve maske şartıyla kılınmasına izin verilirken, belirli kurallar çerçevesinde ramazan organizasyonlarının da yapılabileceği bildirildi.

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bu yıl ramazanda teravih namazlarının camilerde sosyal mesafe ve maske şartıyla kılınmasına izin verilirken, belirli kurallar çerçevesinde ramazan organizasyonlarının da yapılabileceği bildirildi.

Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı, Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde cemaatle namazın bir süreliğine kılınmadığını hatırlattı.

Bu yıl ramazan ayında ülkedeki camilerin açık olacağını belirten Alyautdinov, teravih namazlarının cemaatle kılınacağı bilgisini paylaşarak, "Elbette, camilerde sosyal mesafe, maske takma gibi zorunluluklara uyulacak." dedi.

Geçen yıl ramazanda toplu iftarların iptal edildiğini vurgulayan Alyautdinov, bu yıl ramazan organizasyonlarının yapılacağını bildirdi.

Alyautdinov, "Bu sefer, Kovid-19'a karşı belirlenen kurallara uyulması şartıyla iftar çadırları kurulacak, ancak bu çadırlara kısıtlı sayıda kişi alınacak. Vatandaşlara açık alanda iftarını yapması için plastik kutularda yemek dağıtılacak." diye konuştu.

Ayrıca Alyautdinov, Rusya'da ramazan ayında ihtiyaç sahibi olanlara yardım paketleri dağıtılacağını dile getirdi.

Bugüne kadar 4 milyon 649 bin 710 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Rusya'da, virüs nedeniyle toplam 103 bin 263 kişi hayatını kaybetti, virüsten 4 milyon 272 bin 165 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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