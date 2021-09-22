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Rusya'da radardan kaybolan uçak düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya'da radardan kaybolan uçak düştü

Rusya'da Habarovsk şehri yakınlarında radardan çıkan An-26 tipi uçağın düştüğü bildirildi.

Rusya'da Habarovsk şehri yakınlarında radardan çıkan An-26 tipi uçağın düştüğü bildirildi.

Rusya'ya ait An-26 tipi bir uçağın Habarovsk şehri yakınlarında radardan kaybolduğu bildirilmişti. Rus medyasında yer alan haberler de, An-26 tipi uçağın iletişim cihazlarının denendiği teknik uçuş sırasında düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 6 mürettebatın akıbeti henüz bilinmezken, olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kötü hava şartları ve havanın kararmasının arama işlemlerini zorlaştırdığını belirtti. - MOSKOVA

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Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu

Rusya'da 6 mürettebat bulunan uçak radardan kayboldu
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Haber: Rusya'da radardan kaybolan uçak düştü - Haberler
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