Rusya'da radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu
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Rusya'da radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu

Rusya'da radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da ormanlık alanda çıkan yangını incelerken radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu.

Rusya'da ormanlık alanda çıkan yangını incelerken radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu.

Rusya'nın Yamalo-Nenets özerk bölgesinde bulunan Tolka Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, bölgeye hafif motorlu P2002 Sierra tipi uçak gönderildi. TSİ 14.08'de havalanan uçak, bölgedeki yangını incelemeye başladı. Bir pilot ve yardımcı olmak üzere toplam 2 kişiyi taşıyan uçak yangın bölgesinde inceleme yaparken radardan kayboldu. Uçağın mürettebatı ile iletişim kurulamazken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti. Radardan çıkan uçağın yerinin tespit edilmesi için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 saatin sonunda uçağın enkazı bulundu.

Rus medyasının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na dayandırdığı haberlerde, radardan çıkan uçağın düştüğü ve uçaktaki 2 kişinin kazadan sağ olarak kurtulduğu ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve ilk belirlemelere göre her 2 kişinin de bacaklarında kırıklar olduğu belirtilirken, uçağın enkazının kaldırılacağı aktarıldı. Uzmanlar tarafından yapılacak inceleme sonucu uçağın kesin düşme nedeninin tespit edileceği bildirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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