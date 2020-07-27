- Rusya'da Putin karşıtlarından hafta sonunda miting
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- Rusya'da Putin karşıtlarından hafta sonunda miting

- Rusya'da Putin karşıtlarından hafta sonunda miting Rusya'da muhalefet partisinin adayı olarak seçimleri kazanan Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal'ın tutuklanmasından sonra başlayan protestolar devam ediyor.

27.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:39

- Rusya'da Putin karşıtlarından hafta sonunda miting

MOSKOVA - Rusya'da muhalefet partisinin adayı olarak seçimleri kazanan Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal'ın tutuklanmasından sonra başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi tutuklanmanın sorumlusu olarak gördüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etti.

Rusya'da 2007'den 2018'e kadar Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekilliğini yapmış, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayına karşı 2018'de Habarovsk Bölge Valilik Seçimleri'ni kazanan Sergey Furgal, 2004-2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili organize suç işlediği gerekçesiyle önce polis tarafından gözaltına alınmış ardından 10 Temmuz tarihinde mahkeme kararı ile tutuklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Furgal'ın yerine Mikhail Degtyarev'i atayınca muhalifler bu duruma daha çok tepki gösterdi. Muhalif valinin tutuklanmasının ardından taraftarları 11 Temmuz tarihinden itibaren başta Habarovsk ve Vladivostok ve Yujno-Sahalinsk kentlerinde protesto yürüyüşleri düzenledi. Protestoların en büyüğü ise hafta sonunda Habarovsk'ta gerçekleşti. Binlerce kişi tutuklanmanın sorumlusu olarak gördüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etti.

Gerçekleştirilen miting Habarovsk'ta bulunan Lenin meydanında son bulurken polis mitinge katılanların sayısının 6 bin 500 olduğunu açıkladı. Fakat Liberal Demokrat Partisi ve muhalifler polis rakamlarının yanıltıcı olduğunu ve gerçek verilerden çok uzak bu bilgilerin bilinçli olarak kamuoyuna aktarıldığını iddia etti. Muhalifler mitinge katılım oranının 50 binden fazla kişiyle gerçekleştiğini savunurken mitinglerin Furgal'ın özgür bırakılmasına dek devam edeceğini duyurdu.

- Rusya'da Putin karşıtlarından hafta sonunda miting

Kaynak: İHA

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