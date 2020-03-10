Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olmasını sağlayacak düzenleme protesto edildi
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Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Güncel

Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olmasını sağlayacak düzenleme protesto edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresinin bitmesinden sonra yeniden devlet başkanı olmasına imkan sağlayacak düzenleme başkent Moskova'da protesto edildi.

10.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:42
Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olmasını sağlayacak düzenleme protesto edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresinin bitmesinden sonra yeniden devlet başkanı olmasına imkan sağlayacak düzenleme başkent Moskova'da protesto edildi.

Kremlin Sarayı önünde bulunan Aziz Vladimir Heykeli çevresinde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, gösterisi düzenledi.

Rus yasalarına göre birden fazla kişinin bir araya gelerek halka açık yerde gösteri düzenlemesinin izne tabi olması nedeniyle protestocular tek tek heykel önünde durarak belirli zaman aralıklarıyla pankart açtı.

Anayasa değişikliği tasarısına tepki olarak, "Hayır", "Sürenin sıfırlanması devlet darbesi", "Halk yok sayılıyor" yazılı pankartlar açan protestocular bir süre sonra dağıldı.

Rusya'da mevcut anayasaya göre, iki dönem üst üste devlet başkanı olan kişi üçüncü kez aday olamıyor.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da Putin'in geçmiş dönemdeki görev süresini "sıfırlayarak" yeni dönemde yeniden devlet başkanı olmasına kapı aralayan düzenleme bugün kabul edildi. Bu düzenleme, Rusya'nın siyasi sisteminde değişiklikler öngören anayasa değişikliği tasarısı içinde yer alıyor.

Anayasa değişikliği tasarısı, parlamentodaki onay sürecinden sonra 22 Nisan'da düzenlenecek referandumda halk tarafından oylanacak.

Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olmasını sağlayacak düzenleme protesto edildi

Kaynak: AA

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Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olmasını sağlayacak düzenleme protesto edildi

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