Rusya'da protestolara katılan bazı muhaliflere çeşitli cezalar verildi
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Rusya'da protestolara katılan bazı muhaliflere çeşitli cezalar verildi

25.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:02
Rusya'da protestolara katılan bazı muhaliflere çeşitli cezalar verildi

Rus yargısı, ülkede tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen protesto gösterilerine katılan muhaliflere çeşitli cezalar verdi.

Rus yargısı, ülkede tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için hafta sonu düzenlenen protesto gösterilerine katılan muhaliflere çeşitli cezalar verdi.

Navalnıy'ın serbest bırakılması için 23 Ocak'ta düzenlenen izinsiz gösterilere katılan muhalifler hakkında, ülkenin birçok kentinde davalar açıldı.

Söz konu muhalifler, izinsiz gösteri düzenlemek, gösteriyi organize etmek ve güvenlik görevlilerine mukavemetle suçlandı.

Yapılan duruşmalarda, bazı muhalifler 1-13 gün arasında idari hapis cezasına çarptırılırken, bazılarına para ve kamu hizmeti cezası verildi.

Ceza alanların arasında Navalnıy'nın ülkedeki ofislerinde çalışanların da bulunduğu belirtildi.

Gösterilerde gözaltına alınanların birçoğunun ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

Navalnıy'nın serbest kalması için gösteriler

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Gösteriler esnasında gözaltına alınan Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya aynı gün serbest bırakılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Navalnıy'a destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy'ın sözcülerinden Leonid Volkov, protesto gösterilerini 30 Ocak'ta yeniden düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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