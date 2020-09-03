Rusya'da polis memurları el freni çekilmeyen aracın peşinden böyle koştu Rusya'da polis memurları el freni çekilmeyen aracın peşinden böyle koştuRusya, (DHA)- Rusya'da otoyolda bir çevirme sırasında polis memurları indikleri polis aracının el frenini çekmeyi unuttu.

Rusya'da polis memurları el freni çekilmeyen aracın peşinden böyle koştu Rusya, (DHA)- Rusya'da otoyolda bir çevirme sırasında polis memurları indikleri polis aracının el frenini çekmeyi unuttu. Polis memurlarının boşta giden aracın peşinde koştukları anlar kameralara yansıdı. Olay, Rusya'nın Sverdlovsk bölgesindeki Rej kasabasında meydana geldi. Otoyolda çevirme sırasında bir aracı durduran polis ekipleri, polis aracından indi ancak el frenini çekmeyi unuttu. Sivil aracın sürücüsüyle konuşan ekipler, polis aracının hareket etmeye başladığını görünce koşmaya başladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iki polis memurunun boşta ilerleyen aracın peşinden koştukları görüldü. Polis aracı, bir süre ilerledikten sonra yoldan çıkarak trafik tabelasına çarptı ve durdu. Kaynak: DHA