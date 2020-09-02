Rusya'da polis dehşeti Karakol içerisinde havalı tüfekle ateş açtı
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Rusya'da polis dehşeti Karakol içerisinde havalı tüfekle ateş açtı

Rusya'da polis dehşeti Karakol içerisinde havalı tüfekle ateş açtıRusya, (DHA)- Rusya'da polis memuru, karakol içerisinde havalı tüfekle ateş açtı.

02.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:26

Rusya'da polis dehşeti Karakol içerisinde havalı tüfekle ateş açtı

Rusya, (DHA)- Rusya'da polis memuru, karakol içerisinde havalı tüfekle ateş açtı. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken; Rusya İçişleri Bakanlığı karakolda dehşet saçan polisle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Olay, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Kazan kentindeki bir karakolda meydana geldi. Karakolda bulunan polis memurlarından biri, pnömatik havalı tüfekle ateş açtı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu. Açıklamada, 'Soruşturma, Tataristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Resmi inceleme sonuçlarına göre olaya karışan görevlilere disiplin cezası verilecektir' denildi. Polis memurunun neden ateş açtığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya'da polis dehşeti Karakol içerisinde havalı tüfekle ateş açtı

Kaynak: DHA

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