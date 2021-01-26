Rusya'da petrol rafinerisinde yangın

Rusya'ya bağlı Ufa kentinde dün Ufaorgsintez petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rus yetkililer yangının, tesiste 25 metreküp kapasiteli iki metan hidrojen tankından kaynakladığını ifade etti.

Rusya'ya bağlı Ufa kentinde dün Ufaorgsintez petrol rafinerisinde yangın çıktı. Bashkiria Acil Durumlar Devlet Komitesi, tesisin gaz ayırma atölyesinde bulunan metan-hidrojen fraksiyonlu 20 ve 25 metreküplük iki tankın alev aldığı belirtti. Ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı