Rusya'da petrol rafinerisinde patlama
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Rusya'da petrol rafinerisinde patlama

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde Uhta şehrinde bir petrol rafinerisinde art arda patlamalar meydana geldi.

10.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:43
Rusya'da petrol rafinerisinde patlama

'nın Komi Cumhuriyeti'nde Uhta şehrinde bir petrol rafinerisinde art arda patlamalar meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı olay sonrası çalışanlar tahliye edildi. Patlamalar şehrin birçok noktasından görüldü.

Yerel medya, dizel işleme bölümünde teknik bir arıza sonrası yangın çıktığını; patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Bölgeye 80 sağlık ekibi ve 15 itfaiye ekibi gönderildi. Patlama sonrası büyüyen yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Patlamanın görüntüleri

Yangına itfaiyenin müdahalesi


Kaynak: DHA
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