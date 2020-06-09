Rusya'da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavarlı müdahale
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Rusya'da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavarlı müdahale

Rusya'da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavar mermisi ile müdahale edildi.

Rusya'da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavarlı müdahale
09.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:09

Rusya'da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavar mermisi ile müdahale edildi.

Rusya'nın İrkutsk Bölgesi'nde bulunan petrol kuyusunda borularda meydana gelen hasar nedeniyle yangın çıktı. Rus ordusu tarafından çıkan yangına 100 mm kalibrelik "Rapira" tanksavar mermisi ile müdahale edildi. Tanksavarlı müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tanksavar atışlarının yangına 180 metre mesafeden yapıldığı aktarılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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