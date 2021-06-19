Rusya'da paraşüt sporcularını taşıyan uçağın kaza yapması sonucu 9 kişi öldü

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da sert iniş nedeniyle kaza yapan uçakta 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da sert iniş nedeniyle kaza yapan uçakta 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı.

24 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu