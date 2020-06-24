Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandı

Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandıRusya, (DHA) ? Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

24.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:20

Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandı

Rusya, (DHA) ? Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya'nın Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı. Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen etkinlikte yaklaşık 14 bin asker yer aldı. Düzenlenen törende, Covid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada, törene çeşitli ülke askerlerinin katıldığını belirterek, Müttefiklerimizin zafere katkısını ve Haziran 1944'te ikinci cephenin açılmasının önemini asla unutmayacağız. ifadelerine yer verdi. Putin, ortak güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Rus lider, Karmaşık ve hızla değişen dünyanın buna ihtiyacı var ancak birlikte dünyayı yeni tehditlerden koruyabiliriz. diye konuştu.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ NESİL TANKI DA TÖRENDE YER ALDI

Törende Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı çeşitli silahların yanı sıra yenileri dahil 230'dan fazla uçak, askeri araç ve teçhizat sergilendi. Geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi Pantsirin üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı Armata, Kurganets-25, T-90M ve T-80BVM tankları, S-400, S-300B4 ile S-350 hava savunma sistemleri sergilendi. Tören, askeri uçak, araç ve silahların geçidi ve savaş uçaklarının gösterilmesiyle son buldu.

Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:42:57. #1.15#
title