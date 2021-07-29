Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü
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Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da bir otomobille yarışa giren motosiklet devrildikten sonra alev topuna dönüp sürüklendi.

Rusya'da bir otomobille yarışa giren motosiklet devrildikten sonra alev topuna dönüp sürüklendi.

Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki Tatishchev Caddesi'ndeki otoyolda bir otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsünün yaptığı yarış kazayla sonuçlandı. Motosiklet rakibini geçip yarı yola kadar ulaştığı sırada devrilerek bir anda alev topuna döndü. Sürücü kendisini yola atarak kurtarırken alev alan motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bu sırada motosikletin önünde ilerleyen beyaz bir otomobil de kazadan son anda kurtuldu.

Olayın ardından motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerden sonra caddede yarış yapan sürücülerin mahkemeye çıkarılacakları açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü
Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü
Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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