Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı
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Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı

Rusya'da tahıl yüklü tır, aşırı hız yapınca önce bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak eczaneye daldı.

21.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:23
Rusya'da otomobile çarpan tır eczaneye daldı

'da tahıl yüklü tır, aşırı hız yapınca önce bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak eczaneye daldı.


Rusya'nın Kuban bölgesindeki Seversky şehrinin Ilsky kasabasında tahıl yüklü bir tır, caddede hızla ilerlediği sırada bir otomobile arkadan çarptı. tırın çarpmasıyla yoldan çıkarken, tır ise bir elektrik direğine çarpıp yol kenarındaki eczaneye daldı. Kazada eczanede büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Kazanın sabah saatlerine doğru yaşanması ise olası bir faciayı önledi. Tır sürücüsünün ilk muayenesine göre uykusuz olduğu ancak alkol almadığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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