Rusya'da otomobil satışları ağustosta yüzde 17 düştü

Rusya'da otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 114 bin 130'a geriledi.

Rusya'da otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 114 bin 130'a geriledi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği'nden (AEB) yapılan açıklamada, elektronik parçaların tedarikinde küresel çapta yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle otomobil sektöründe düşüş yaşandığı belirtildi.

Söz konusu arz sorununun kısa vadede çözülmesinin beklenmediğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'da otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 114 bin 130'a geriledi. Satışlardaki dalgalı seyrin ve pazardaki küçülmenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz." denildi.

Rusya'da otomobil satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 9,1 azalarak 1 milyon 599 bine düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay