: Rusya'da otobüste kadınların yer kavgası

30.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:42

Rusya'da iki kadın otobüste yer nedeniyle kavga edip birbirini darp etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüse binen iki kadın tek boş kalan koltuğa oturmak isteyince tartışma çıktı. Karşılıklı hakaret eden kadınlar öfkelenerek birbirlerini darp etmeye başladı. İnatla kavgayı sürdüren kadınlar birbirinin saçlarını dakikalarca bırakmadı. Dolu olan otobüsteki herkes kavgayı izlerken hiç kimse kadınları ayırmak için çaba sarf etmedi. Olay anı ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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