Rusya'da otobüste kadınların yer kavgası
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Rusya'da otobüste kadınların yer kavgası

Rusya'da iki kadın otobüste yer nedeniyle kavga edip birbirini darp etti.

30.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:42
Rusya'da otobüste kadınların yer kavgası

'da iki kadın otobüste yer nedeniyle edip birbirini darp etti.

Rusya'nın başkenti 'da bir otobüse binen iki kadın tek boş kalan koltuğa oturmak isteyince tartışma çıktı. Karşılıklı hakaret eden kadınlar öfkelenerek birbirlerini darp etmeye başladı. İnatla kavgayı sürdüren kadınlar birbirinin saçlarını dakikalarca bırakmadı. Dolu olan otobüsteki herkes kavgayı izlerken hiç kimse kadınları ayırmak için çaba sarf etmedi. Olay anı ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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: Rusya'da otobüste kadınların yer kavgası
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