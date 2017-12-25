Rusya'da Otobüs Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde trafiğe kapalı bir alt geçitte kalabalığın arasına otobüsün dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.



Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs trafiğe kapalı bir alt geçitte yayaların arasına daldı. Görgü tanıkları, otobüsün Slavyanski Bulvarı'ndaki metro istasyonunda alt geçide girdiğini belirtti. Meydana gelen olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti.



Kazanın nedenine dair soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MOSKOVA