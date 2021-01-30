Rusya'da otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
30.01.2021 02:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 02:26
Rusya'nın Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Rusya'nın Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında, kazada yaralanan 12 kişiden 5'inin yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılan ilk belirlemelere göre, kaza kamyonun karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu