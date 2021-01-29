Rusya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 10 ölü, 14 yaralı
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Rusya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 10 ölü, 14 yaralı

29.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:32
Rusya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 10 ölü, 14 yaralı

Rusya'nın Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rusya'nın Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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