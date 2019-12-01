Rusya'da otobüs devrildi: 15 ölü
Haberler » Güncel » Rusya'da otobüs devrildi: 15 ölü - Haber

Rusya'da otobüs devrildi: 15 ölü

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.

01.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:52
Rusya'da otobüs devrildi: 15 ölü

'da, 'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 yolcu taşıyan otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et