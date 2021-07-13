Rusya'da otelde patlama: 1 ölü
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Rusya'da otelde patlama: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Rusya'da otelde patlama: 1 ölü Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bir otelde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya'da otelde patlama: 1 ölü

KRASNODAR - Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bir otelde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kentinde bir otelin mutfağındaki gaz tüpü patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, otelde bulunan 50 kişi ise tahliye edilerek güvenli alana yerleştirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Rusya'da otelde patlama: 1 ölü
Rusya'da otelde patlama: 1 ölü
Rusya'da otelde patlama: 1 ölü
Rusya'da otelde patlama: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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