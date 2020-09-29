Rusya'da otelde dev yangın

Rusya'nın Novosibirsk kentindeki otelde yangın çıktı.

Rusya'nın Novosibirsk kentindeki otelde yangın çıktı. Yangında oteldeki ziyaretçilerin tahliye edildiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya'nın Novosibirsk kentindeki Romanova Caddesi'nde bulunan otelin çatısında çıkan yangın, tüm binayı sardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) oteldeki ziyaretçilerin yangın sırasında hızlıca tahliye edildiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Yetkililer, yangının nedenin araştırıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı