Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı

Rusya'da Ortodokslar, Epifani Bayramı'nda soğuk havaya rağmen suya girip haç çıkardı.

Başta başkent Moskova olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde Epifani Bayramı gecesinde tören düzenlendi.

Güne özel dini ayinlerin yapıldığı törene, yüzlerce kişi katıldı.

Rus Ortodokslar, bu kutlamalarda soğuk havaya rağmen haç çıkarmak için havuzlar, göller ve ırmaklarda açılan suya girip çıktı.

"Vaftiz Bayramı" olarak da adlandırılan günde, suyun kutsal ve sağlık için yararlı olduğuna inanılıyor.

Epifani Bayramı'nda geleneksel olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de suya girip çıkması bekleniyor.

"Suya girip çıkmak sağlık için yararlı"

Törene katılanlardan Sergey Dobreyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşından beri Epifani Bayramı'nda suya girip çıktığını söyledi.

Dobreyer, "Her seferinde içimde yenilenme hissi oluşuyor. Bu vücut için hoş bir stres. Soğuk algınlığını hiç yaşamıyorum. Tüm vatandaşlara, suya girip çıkmayı öneriyorum. Bu sağlık için yararlıdır." dedi.

Ekaterina Anasyeva da çocukluğundan beri bu bayramı kutladığını ancak ilk kez suya girip çıktığını belirterek "Bu bayramda, herkesin birbirine iyi şekilde davranmasını ve saygı duymasını dilerim. Bu şekilde ancak her şey güzel olabilir." ifadelerini kullandı.

Maksim Gurov da törende olumlu duygular yaşadığını belirterek herkesin Epifani Bayramı'nı kutladı ve sağlıklı ve mutlu olmasını diledi.