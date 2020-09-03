Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü

Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü Rusya'nın Krasnodar bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu çok sayıda kişi tahliye edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

03.09.2020 00:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:19

Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın Krasnodar bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu çok sayıda kişi tahliye edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov'da ormanlık alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede birçok alana yayıldı. Belokalitvinsky, Tarasovsky, Kamensky ve Krasnosulinsky kentleri arasında yayılan yangın kısa sürede yerleşim bölgelerine ulaştı. Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Be-200 yangın söndürme uçağı, Mİ-8 yangın söndürme helikopteri, 120 itfaiye aracı ve 406 itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından en çok müdahale edilen nokta 150 hektarlık alanın yandığı Tarasovsky bölgesi oldu.

Tarasovsky bölgesindeki yangında 140 kişinin kendi imkanlarıyla kaçtığı açıklanırken yaklaşık 100 kişinin Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildiği ifade edildi. Tahliyeler sırasında yangının sıçradığı evlerden birinde yanmış bir ceset bulundu. Cesedin 1935 doğumlu bir kadına ait olduğu tespit edilirken adli tıp morguna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yangının yayıldığı bölgelerden olan Krasnosulinsky bölgesinde de yangın yerleşim alanlarına ulaşırken bir çiftlikte bir cesedin bulunduğu, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Yangının bazı noktalarda etkisinin devam ettiği öğrenilirken, alevlerin büyük oranda kontrol altında tutulduğu ve birçok noktada soğutma çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mansur Yavaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Metin Özülkü Didem Soydan Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü - Krasnodar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 00:33:04. #1.14#
title