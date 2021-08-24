Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu
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Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu Rusya'da ormanlık alanda kaybolan 22 aylık kız bebek, ekipler tarafından 4 gün sonra bulundu.

- Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu

MOSKOVA - Rusya'da ormanlık alanda kaybolan 22 aylık kız bebek, ekipler tarafından 4 gün sonra bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rusya'nın Smolensk bölgesinde 22 aylık Lyuda Kuzina, yazlık evlerinin yakınlarında 4 yaşındaki ablasıyla birlikte oynarken kayboldu. Ablasından uzaklaşarak tek başına ormanlık alana doğru giden Lyuda günlerce bulunamadı. Yaklaşık 400 gönüllü ve polis ekibi Lyuda'yı bulmak için seferber oldu. Yanında yiyecek ve içecek bulunmayan bebek, arama kurtarma ekipleri tarafından evden 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Lyuda'nın vücudunda bir çok böcek ısırığı görüldüğü ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anne Antonina Kuzina yaptığı açıklamada, "Bir daha asla annesinden uzaklaşmamak konusunda oldukça kararlı. Bu sözünü ne kadar süre hatırlayacak hiçbir fikrim yok. Ancak en azından öyle söylüyor" dedi. Gönüllülerin ilk gün olay yerinden çok uzaklaşmadıklarını söyleyen Kuzina, "Dördüncü gün bir 'hışırtı' duymuşlar ve onu bir ağacın altındaki dalların arasında bulmuşlar" şeklinde konuştu. Smolensk Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Lyuda'nın yakında taburcu edileceği öğrenildi.

Lyuda'nın hayatta kalma hikayesine benzer bir olay 2016 yılında da yaşanmıştı. Sibirya bölgesindeki bir ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki bir erkek çocuk, 72 saat sonra sağ olarak bulunmuştu.

Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan bebek 4 gün sonra bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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