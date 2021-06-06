Rusya'da ormanda kaybolan 9 yaşındaki çocuk 2 gün sonra bulundu
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Rusya'da ormanda kaybolan 9 yaşındaki çocuk 2 gün sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 9 yaşındaki çocuğa, düzenlenen geniş çaplı arama-kurtarma operasyonuyla 2 gün sonra canlı olarak ulaşıldı.

Rusya'da ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 9 yaşındaki çocuğa, düzenlenen geniş çaplı arama-kurtarma operasyonuyla 2 gün sonra canlı olarak ulaşıldı.

Rusya'da Ural Dağları'nda ailesi ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan 9 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun kaybolduğunun fark edilmesinin ardından aile ve yürüyüşe katılan 15 kişi, kendi imkanlarıyla çocuğu aramaya başladı. Grup, çocuğa ulaşamayınca Rusya Acil Durumlar Bakanlığına haber verdi. Bakanlık tarafından 942 kilometrelik alanda düzenlenen arama-kurtarma operasyonuna, 195 kurtarma ekibi, 2 Mİ-8 tipi helikopter ve insansız hava aracı (İHA) katıldı. Operasyonun 2'nci gününde kayıp çocuğun yeri İHA tarafından tespit edildi.

Bir nehir yatağının hemen yanında görülen çocuğa, hem karadan hem de havadan ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, helikopterden sarkıtılan halat yardımıyla çocuğu helikoptere çıkararak, hastaneye sevk etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerin ardından ailesine teslim edildiği bildirildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rusya'da ormanda kaybolan 9 yaşındaki çocuk 2 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan 9 yaşındaki çocuk 2 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan 9 yaşındaki çocuk 2 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan 9 yaşındaki çocuk 2 gün sonra bulundu
Rusya'da ormanda kaybolan 9 yaşındaki çocuk 2 gün sonra bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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