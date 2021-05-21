Rusya'da ölen baba için hukuk mücadelesi

ANKARA'da stajyer avukat Onur Mennan Attar (26), Rusya'da Türk firmaya ait şantiyede çalışırken, yaşamını yitiren ve önce kalp krizi sonra otopsiye göre zatürre geçirdiği söylenen babası Ayhan Attar'ın (50) Covid-19'dan öldüğünü ileri sürüp, salgınla ilgili önlem alınmadığı gerekçesiyle...

ANKARA'da stajyer avukat Onur Mennan Attar (26), Rusya'da Türk firmaya ait şantiyede çalışırken, yaşamını yitiren ve önce kalp krizi sonra otopsiye göre zatürre geçirdiği söylenen babası Ayhan Attar'ın (50) Covid-19'dan öldüğünü ileri sürüp, salgınla ilgili önlem alınmadığı gerekçesiyle firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Ayhan Attar, 20 Temmuz 2020'de Rusya'nın Amur bölgesindeki şantiyede çalışırken, rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri, iddiaya göre, Attar'ın Mersin'de yaşayan ailesini arayıp, ölümün önce kalp krizi sonucu olduğunu, 2 gün sonra aradıklarında ise otopside zatürre kaynaklı olduğunun belirlendiğini söyledi.

İTİRAZDA BULUNDU, REDDEDİLDİ

Ayhan Attar'ın oğlu, stajyer avukat Onur Mennan Attar, bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, babasının ölümünün şüpheli olduğunu ileri sürdü. Soruşturma kapsamında, 10 gün sonra Adana'ya getirilen Ayhan Attar'ın cansız bedenine ikinci kez otopsi yapıldı. Otopsi raporunda ölüm nedeninin, kroner arterde ileri derecede daralma olabileceği belirtildi. Kesin nedenin, ölümün üzerinden zaman geçmesi ve Rusya'da otopsi ile cenaze nakli sırasında yoğun şekilde kimyasal madde kullanılması nedeniyle tespit edilemediği bildirildi. Savcılık, rapor doğrultusunda takipsizlik kararı verdi. Babasının Covid-19'dan hayatını kaybettiğini ve şirketin salgına karşı gerekli önemleri almadığını savunan Attar, sulh ceza hakimliğine itirazda bulunurken, bu itiraz da reddedildi.

'SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ'

DHA'ya konuşan Onur Mennan Attar, Rusya'da bizden izin alınmadan otopsi yapılması ve ölümle ilgili çelişkili bilgiler verilmesi nedeniyle kuşkulandıklarını belirterek, "Babamın cenazesini olaydan 10 gün sonra Adana Havaalanı'ndan aldık. Cenaze gelmeden savcılığa başvurarak ölümün şüpheli olduğunu, ölüm nedeninin tespit edilmesini talep ettim. Bazı zorluklara rağmen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde yeniden otopsi yapıldı. Aylar sonra çıkan otopsi raporunda Rusya'daki otopsi ve cenaze nakli sırasında yoğun şekilde kimyasal madde kullanılması nedeniyle kesin ölüm nedeninin tespit edilemeyeceği belirtildi. Bu raporun üzerine savcı takipsizlik kararı verdi" dedi.

'İHMAL VARSA ORTAYA ÇIKARILSIN'

Onur Mennan Attar, babasıyla aynı şantiyede çalışan ve ölümünden sonra kendisini arayan arkadaşlarının, o dönemde birçok işçinin koronavirüs olduğunu, şirketin salgına karşı yeterli önlemi almadığını ve ölümlerin yaşandığını söylediklerini kaydetti. Attar, "Biz babamın kalp krizi mi zatürre mi yoksa koronavirüsten mi öldüğünü ayrıca ölümüyle ilgili ihmal varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAĞIZ'

Avukat Çağrı Ayhan Şenel de şirketin koronavirüse karşı yeterli önlem almadığını öne sürerek, "Ölümle ilgili öncelikle kalp krizi daha sonra zatürre, denilerek çelişkili ifadelerle bu dosya sürüncemede bırakılıyor. Bu da işçinin ailesinin yasal haklarını almasını etkiliyor. Savcılıktan verilen takipsizlik kararına karşı sulh ceza hakimliğine itirazımızı sunduk. Bu itirazımız da reddedildi. Bu ret kararına karşılık Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, yasal haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması ve ailenin yasal haklarını alması için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı