Rusya'da öldürülen muhalif Boris Nemtsov anıldı
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Rusya'da öldürülen muhalif Boris Nemtsov anıldı

27.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:50
Rusya'da öldürülen muhalif Boris Nemtsov anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif siyasetçi Boris Nemtsov için anma programı yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif siyasetçi Boris Nemtsov için anma programı yapıldı.

ABD, İngiltere, Letonya'nın Moskova Büyükelçilerinin yanı sıra Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın eşi Yuliya Navalnaya ve yüzlerce kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü Kremlin Sarayı'na yakın köprüye çiçek bıraktı.

Nemtsov anısına her sene Moskova'da düzenlenen yürüyüş, bu kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yapılmadı.

Anma törenleri, Rusya'nın diğer kentlerinde de düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Kremlin Sarayı'na yakın "Bolşaya Moskvoretskaya" köprüsünde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Zaur Dadayev, Anzor Gubaşev, Şadid Gubaşev, Tamerlan Eskerhanov ile Hamzat Bahaev'i 11-20 yıl hapse mahkum etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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