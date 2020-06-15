Rusya'da okula silahlı saldırı hazırlığındaki 15 yaşındaki çocuğun üzerinden cephanelik çıktı.
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Rusya'da okula silahlı saldırı hazırlığındaki 15 yaşındaki çocuğun üzerinden cephanelik çıktı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Volgograd kentinde 15 yaşındaki bir çocuğun bir ilköğretim kurumuna yönelik silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

Rusya'da okula silahlı saldırı hazırlığındaki 15 yaşındaki çocuğun üzerinden cephanelik çıktı.
15.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:00

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Volgograd kentinde 15 yaşındaki bir çocuğun bir ilköğretim kurumuna yönelik silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada çocuğa ait 18 adet molotofkokteyli,5 bıçak ve el yapımı bomba çıktığı bildirildi. 

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Volgograd kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Volgograd kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı tahmin edilen 15 yaşındaki bir çocuğun yakalandığı belirtildi.

ÇOCUĞUN ÜZERİNDE 18 ADET MOLOTOFKOKTEYLİ, EL YAPIMI BOMBA ÇIKTI

Gözaltına alınan çocuğun bulunduğu yerde yapılan aramada el yapımı bomba, 18 adet molotofkokteyli ve 5 bıçak ile el yapımı bomba yapımı ve eğitim kurumlarına silahlı saldırılar düzenlemeye yönelik bilgiler içeren el yazısı notların ele geçirildiği belirtildi.

İLK İFADESİ KAN DONDURDU

Gözaltına alınan şüpheli çocuğun ilk ifadesinde amacının, bir eğitim kurumunun personellerine ve daha önce sorun yaşadığı bir öğrenciye yönelik saldırı düzenlemek olduğu kaydedildi. Yasa dışı patlayıcı madde üretimi suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen çocuk zanlı hakkında, '2 ya da daha fazla kişiye yönelik cinayet planlamak' maddesinden de dava açılabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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