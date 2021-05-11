- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı- 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi
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- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı- 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | Güncel

- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırının faili, yürütülen operasyon sonucu yakalandı.

- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı

12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi

KAZAN - Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırının faili, yürütülen operasyon sonucu yakalandı. 19 yaşında olduğu açıklanan saldırganın ruhsatlı silah sahibi olduğu tespit edildi. Saldırının ardından Tataristan'da 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan sabah saatlerinde bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıyla sarsılırken, korkunç olayın detayları netleşmeye başladı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, daha önce 2 olduğu belirtilen fail sayısının 1 olduğu ve saldırganın yakalandığı bildirildi. Kimlik tespiti yapılan saldırganın 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu aktarıldı. Rus basını ise Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberlerde, söz konusu saldırganın aynı okuldan mezun olduğunu belirtti. Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da verdiği bilgide, "19 yaşında ruhsatlı silah sahibi. Daha önce sabıkasının olup olmadığı araştırılıyor" diye konuştu. Rüstem Minnihanov ölümlerin çoğunun okulun 3. katında gerçekleştirildiğini ifade ederken, Tataristan'da 12 Mayıs tarihinde ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, ülkedeki silah kullanımına dair yeni tedbirlerin getirilmesine yönelik çalışma başlatılacağını belirtti.

Yaralı sayısı 20'ye yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko saldırının ardından toplam 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bakan, 6 kişinin ameliyata alındığını ve sağlık durumlarının kritik olduğunu belirtti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı- 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi
- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı- 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi
- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı- 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi
- Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı- 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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