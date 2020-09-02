- Rusya'da öğrenciler Covid-19 salgını gölgesinde yeniden ders başı yaptı
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- Rusya'da öğrenciler Covid-19 salgını gölgesinde yeniden ders başı yaptı

- Rusya'da öğrenciler Covid-19 salgını gölgesinde yeniden ders başı yaptı Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında kapatılan okullar, yeni eğitim öğretim yılında yeniden açıldı.

02.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:21

- Rusya'da öğrenciler Covid-19 salgını gölgesinde yeniden ders başı yaptı

MOSKOVA - Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında kapatılan okullar, yeni eğitim öğretim yılında yeniden açıldı.

Rusya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeni ile kapatılan okullarda yeniden ders başı yapıldı. Öğrenciler bu yıl bazı sağlık tedbirleri alarak eğitimlerine devam edecek. 1 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılı geçmiş yıllara göre farklı geçecek. Alınan tedbirlere göre, okula gelen öğrencilerin eğitim süreci kısıtlamalı olarak planlandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (Rospotrebnadzor) yaptığı açıklamaya göre öğrencilerin velilerinin okula girmesine izin verilmeyecek. Veliler ile yapılacak haftalık toplantı ise internet üzerinden yapılacak. Ayrıca okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takıp takmamakta serbest olduğu duyuruldu. Ancak sınıf içinde herhangi birinde korona virüs tespit edilirse hasta ile temas eden herkes 2 haftalık karantinaya alınacak.

Üniversitelerde ise alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Derslere katılan öğretmenlerin maaşlarına da bölgelere göre zam yapılacağı açıklandı. 65 yaş üzeri olan öğretim görevlilerinin ise uzaktan çalışacağı bildirildi ve okullara gelmemeleri istendi. Okullarda en üst düzeyde sağlık kontrollerinin yapılacağı ve sınıfların gün içinde birkaç kez dezenfekte edileceği aktarıldı.

- Rusya'da öğrenciler Covid-19 salgını gölgesinde yeniden ders başı yaptı

Kaynak: İHA

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