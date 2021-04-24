Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı
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Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, nehir akıntısı sebebiyle kıyaya taşarak tsunami etkisi yarattı.

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, nehir akıntısı sebebiyle kıyaya taşarak tsunami etkisi yarattı. Nehir kenarındaki parmaklıklıları kıran buz kütleleri, sahilde gezinenleri korkuttu.   

Rusya'nın doğusunda bulunan Habarovsk bölgesinde, Amur Nehri üzerinde bulunan geniş buz kütleleri akıntı sebebiyle sıkışıp nehir kenarındaki yola taştı. Yetkililer, yürüyüş yolundaki parmaklıkları kırarak buz tsunamisi etkisi yapan olayı, nadir görülen bir doğa olayı olduğunu belirtti.

Buz tsunamisinin, mevsim normalleri nedeniyle nehir sularının normalden 3 metre yükselmesi ve akıntının geniş buz kütlelerini sıkıştırarak nehir kıyısına yığmasıyla oluştuğunu açıklandı. Bu nadir görülen doğa olayının her yıl yaşandığı ancak genellikle yerleşim yerlerinden uzaktı meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, bazı bölgelerde kıyıya taşan buz kütlelerinin 10 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.


Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı
Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı
Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı
Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı
Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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