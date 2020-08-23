Rusya'da nehirde batan tekneden 25 kişi kurtarıldı
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Rusya'da nehirde batan tekneden 25 kişi kurtarıldı

Rusya'da bir nehirde 25 yolcu taşıyan tekne batmaya başlayınca teknedeki 25 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Rusya'da nehirde batan tekneden 25 kişi kurtarıldı
23.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:55

Rusya'da bir nehirde 25 yolcu taşıyan tekne batmaya başlayınca teknedeki 25 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Rusya'nın Vologda Bölgesi'nde bulunan Vologda Nehri'nde yolcu taşıyan Kaptan Artyushin adlı gemi, yerel saatle 22.00 sıralarında su almaya başladı. Teknenin kaptanı durumu fark ederek kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye 30 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma araçları da sevk edildi. Ekipler tarafından 1'i çocuk toplam 25 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ekipler tarafından yan yatan tekne kurtarma araçlarıyla nehirden çıkarılmaya çalışılsa da başarılı olunamadı. 1979 yılında yapıldığı öğrenilen tekne gece saatlerinde nehir sularına gömüldü.

İlk ifadesi alınan teknenin kaptanının gemiyi su almaya başlayınca nehrin daha sığ noktasına çektiği ve olası facianın önüne geçtiği öğrenildi. Bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurtarılanlar arasında yaralı olmadığı açıklandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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