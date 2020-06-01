Rusya'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu Rusya'nın başkenti Moskova'da "Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı" kuruldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı" kuruldu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, yaşamı, düşünceleri, mücadelesi ve eserleriyle her zaman ışık olan Nazım Hikmet'i yeni nesillere tanıtmanın amaçlandığı belirtildi.

Nazım Hikmet'in Türkiye ile Rusya arasında "dostluk köprüsü" rolünü hep taze ve canlı tutmak amacıyla yeni bir çabanın başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Büyük Türk şairi Nazım Hikmet'i anma etkinliklerini daha da zenginleştirmek ve Türkiye ile Rusya arasında kültür ve sanat etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı kurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Şair Nazım Hikmet'in mezarı Moskova'da Novodeviçye Mezarlığı'nda bulunuyor. Her yıl 3 Haziran'da Nazım Hikmet mezarı başında sevenleri tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Kaynak: AA