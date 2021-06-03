Rusya'da Nazım Hikmet'in ölümünün 58. yılında anma etkinliği düzenlendi
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Rusya'da Nazım Hikmet'in ölümünün 58. yılında anma etkinliği düzenlendi

Rusya'da Nazım Hikmet'in ölümünün 58. yılında anma etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Kültür Sanat

Rusya'nın başkenti Moskova'da şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 58. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 58. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rus-Türk İşadamları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş'ın yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, RTİB Başkanı Naki Karaaslan, Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudyina ve çok sayıda Türk ve Rus katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Savaş, burada yaptığı konuşmada, şair Nazım Hikmet'in eserlerinin önem taşıdığını belirterek gelecekteki nesillerin bu eserlere sahip çıkacağı umudunu paylaştı.

YEE Müdürü Ömer Özkan da Nazım Hikmet'in her ölüm ve doğum yıl dönümünde etkinlik düzenlediklerine dikkati çekerek, "Nazım Hikmet, Rusya ve Türkiye arasında önemli ve köprü olan bir isim." dedi.

İki ay önce "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini ifade eden Özkan, bu yarışmada 130'dan fazla fotoğrafın yer aldığını söyledi.

RTİB Başkanı Naki Karaaslan ise etkinliğin önemine işaret ederek, "Nazım Hikmet, Türk devleti ve Türk halkı için çok büyük bir değerdir." diye konuştu.

Moskova'daki Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudyina, şairin Rusya'da uzun süre yaşadığını hatırlatarak, "Nazım Hikmet aynı zamanda Rus şairidir. O burada çalıştı, arkadaş edindi, sevdi. Hikmet, Moskovalılar için çok anlaşılır ve yakın birisiydi." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf yarışmasına katılanlara ödül verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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