Rusya'da Nazilere karşı verilen Büyük Vatan Savaşı'nda ölenler anıldı
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Rusya'da Nazilere karşı verilen Büyük Vatan Savaşı'nda ölenler anıldı

Rusya'da Nazilere karşı verilen Büyük Vatan Savaşı'nda ölenler anıldı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya'da Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması nedeniyle başlayan Büyük Vatan Savaşı'nın 80. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Rusya'da Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırması nedeniyle başlayan Büyük Vatan Savaşı'nın 80. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1941'de başlayan savaşın 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Keder ve Anma Günü" töreninde Kremlin'in yanında bulunan meçhul asker anıtına gazilerle çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Büyük Vatan Savaşı esnasında Nazilerin amacının sadece Sovyetler Birliği'ni ele geçirmek değil, halkını yok etmek ve köleleştirmek olduğunu söyleyerek "Tarih hiç bu kadar vahşi bir soykırım görmedi." dedi.

İkinci Dünya Savaşı esnasında Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne karşı 22 Haziran 1941'de savaş başlatmış, savaş 9 Mayıs 1945'te Nazilerin mağlubiyeti ile son bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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