Rusya'da Navalny'nin kurduğu kurumların "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenmesi istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da Navalny'nin kurduğu kurumların "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenmesi istendi

Rusya'da Navalny'nin kurduğu kurumların 'aşırılık yanlısı' olarak etiketlenmesi istendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Moskova Savcılığı, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu bazı kurum ve kuruluşların "aşırılık yanlısı" kurumlar olarak etiketlenmesini talep etti.

ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede
ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede

Moskova Savcılığı, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu bazı kurum ve kuruluşların "aşırılık yanlısı" kurumlar olarak etiketlenmesini talep etti.

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavisi için Almanya'ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının arından ise Moskova'ya dönüşü sırasında Rusya'da havaalanında tutuklanmıştı. Mahkeme kararı ile Rusya'nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalny sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurmuştu. Son açıklamaların ardından muhalif lider Navalny bu kez Moskova Savcılığı tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Moskova Savcılığı, şehir mahkemesine başvurarak başta "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı" ve bölge ofisleri olmak üzere Navalny'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu bazı kurum ve kuruluşların "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenmesini talep etti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bu organizasyonlar, liberal sloganlar kisvesi altında, sosyal ve sosyo-politik durumun istikrarsızlaştırılması adına gerekli koşulları sağlamaya çalışıyor. Kurumların asıl amacı renkli devrimler senaryosu ile anayasal düzenin temellerini değiştirmek amacıyla koşullar meydana getirmektir. Bu yapılar aynı zamanda Rusya Federasyonu topraklarındaki yabancı ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini yürütmekte olup, bu faaliyetlerin yasaklı olarak tanınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Moskova Şehir Mahkemesi'nin vereceği karar doğrultusunda, Navalny'nin kurumları Rusya'da ya yasaklı olacak veya faaliyetlerine devam edecek.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'da Navalny'nin kurduğu kurumların "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenmesi istendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 00:04:32. #1.14#

title