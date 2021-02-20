Rusya'da Navalny'nin hapis cezası onandı
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Rusya'da Navalny'nin hapis cezası onandı

20.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:06
Rusya'da Navalny'nin hapis cezası onandı

Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalni'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.

Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalni'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.

Almanya'dan Rusya'ya dönüşü sonrası Moskova'da yargılanan muhalif lider Aleksey Navalny'nin yaklaşık 3 yıl hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Moskova'daki bölge mahkemesi, Navalny'nin talebini geri çevirirken, ilk hapis cezasını altı hafta kısalttı. Navalny, bu ayın başlarında denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Navalny'nin 2014 yılında zimmete para geçirme mahkumiyetinden kaynaklanıyor. Rus muhalif, Babushkinsky Bölge Mahkemesi'nden cezayı bozmasını ve serbest bırakılmasını istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçtiğimiz hafta, hapis cezasına çarptırılan Navalny'nin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Kremlin ise AİHM'in kararının yasa dışı olduğunu savundu. Mahkeme, Navalni'nin Almanya'dayken üç buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığı 2014 tarihli davanın şartlarını ihlal ettiğine dair kararını 2 Şubat'ta vermişti. Navalni'nin askıya alınan cezası daha sonra hapis cezasıyla değiştirildi.

NAVALNY PROTESTOLARI

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Almanya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Navalny destekçileri protesto düzenlemiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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