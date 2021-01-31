Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı
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Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı

31.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:02
Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre 1643 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre 1643 kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova'da, 1643 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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