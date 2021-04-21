Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi

Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla izinsiz gösteriler düzenlendi.

Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla izinsiz gösteriler düzenlendi.

Gösteriler, Rusya'nın başkenti Moskova ve St.Petersburg kenti başta olmak üzere diğer şehirlerde de yapıldı.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu