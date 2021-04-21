Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla izinsiz gösteriler düzenlendi.

Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla izinsiz gösteriler düzenlendi.

Gösteriler, Rusya'nın başkenti Moskova ve St.Petersburg kenti başta olmak üzere diğer şehirlerde de yapıldı.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi
Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi
Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi
Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor
Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'da Navalnıy'e destek gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 21:18:59. #1.14#

title