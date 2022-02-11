Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü - Haberler
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Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'da, AN-2 tipi eski bir nakliye uçağının kalkıştan 1 kilometre sonra düşmesinin ardından 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da, AN-2 tipi eski bir nakliye uçağının kalkıştan 1 kilometre sonra düşmesinin ardından 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki Severnye Koryaki köyü yakınlarındaki bir pistten kalkan yaklaşık 70 yıllık uçak, kalkıştan 1 kilometre sonra irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaktaki 2 pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiğini ve uçağın Karaginsky bölgesindeki Tymlat köyüne gıda maddeleri taşıdığını aktardı.

Uçağın düşme nedeni henüz belirlenemezken, Rusya Soruşturma Komitesi kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kamçatka, Rusya, Uçak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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