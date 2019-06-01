Rusya'da mühimmat fabrikasında patlama: 79 yaralı
Rusya Sağlık Bakanlığı, Dzerjinsk kentindeki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen kaza sonucu 79 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya'nın merkez bölgesindeki Dzerjinsk kentindeki fabrikada art arda yaşanan patlamalar 230 binden fazla nüfuslu şehrin tamamından duyuldu.
Rusya'nın Dzerjinsk kentinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamalarda en az 79 kişi yaralandı. Kentte acil durum ilan edilirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Rusya'nın merkez bölgesindeki Dzerjinsk kentindeki fabrikada art arda yaşanan patlamalar 230 bin nüfuslu kentin tamamından duyuldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı canlı izle