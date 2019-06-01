Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (3)

YARALI SAYISI 22; 2 KİŞİ ARANIYOR

Rusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Patlama Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldi. Mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA