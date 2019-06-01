Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2)

Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2)

RUS BASINI EN AZ 15 KİŞİNİN YARALANDIĞINI DUYURDURus basını patlamada en 15 kişinin yaralandığını; yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2)

RUS BASINI EN AZ 15 KİŞİNİN YARALANDIĞINI DUYURDU

Rus basını patlamada en 15 kişinin yaralandığını; yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

Patlamada fabrika çevresindeki birçok binanın camlarının kırıldığı belirtildi.

Rusya -


Kaynak: DHA
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