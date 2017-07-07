Rusya'da Muhalif Navalnıy Tahliye Oldu

MOSKOVA (AA) – Rusya'da muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy, polise mukavemet ve halkı izinsiz gösterilere çağırma suçlarından verilen 30 günlük hapis cezasını çekmesinin ardından tahliye edildi.



Navalnıy'nın Basın Sözcüsü Kira Yarmiş, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınan Navalnıy'ın tahliye olduktan sonra gazetecilere açıklama yapmak istediğini ancak yetkililerinin buna izin vermediğini belirtti.



Rusya'da 12 Haziran'da Navalnıy'ın çağrısı üzerine birçok şehirde hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Polisle protestocular arasında zaman zaman arbedenin yaşandığı gösterilerde 650'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Navalnıy'a polise mukavemet ve halkı izinsiz gösterilere çağırma suçlarından 30 gün hapis cezası verilmişti.