Rusya'da Muhalif Lider Navalny'ye Destek Gösterileri

Rusya'da ülkeye döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle on binlerce kişi protesto düzenledi.

Rusya'da ülkeye döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle on binlerce kişi protesto düzenledi. Polis, göstericileri dağıtmak için güç kullanırken, 2000'in üzerinde eylemci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Navalny'nin eşi de bulunuyor

Kaynak: DailyMotion.com