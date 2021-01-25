Rusya'da Muhalif Lider Navalny'ye Destek Gösterileri
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Rusya'da Muhalif Lider Navalny'ye Destek Gösterileri

25.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:48

Rusya'da ülkeye döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle on binlerce kişi protesto düzenledi.

Rusya'da ülkeye döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle on binlerce kişi protesto düzenledi. Polis, göstericileri dağıtmak için güç kullanırken, 2000'in üzerinde eylemci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Navalny'nin eşi de bulunuyor

Rusya'da Muhalif Lider Navalny'ye Destek Gösterileri

Kaynak: DailyMotion.com

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